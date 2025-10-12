Trump'ın temsilcisi İsrail'de yuhalandı: Netanyahu sözleri olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Tel Aviv'de yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik övgü dolu sözlerine İsrailli kalabalık yuhalayarak tepki verdi.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ TEL AVİV'DE KONUŞTU

Gazze'de İsrail ile Hamas yetkilileri tarafından ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, burada bir etkinliğe katıldı.

İsrailli esirlerin yakınlarının "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda düzenlediği gösteriye katılan Witkoff, uzun süren alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.

"Sayın Başkan (Donald Trump) da keşke burada olsaydı" ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması, sık sık kalabalık tarafından alkışlarla kesildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

ALKIŞLARIN YERİNİ YUHALAMALAR ALDI

Witkoff, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde ise meydandaki İsraillilerin alkışlarının yerini yuhalamalar aldı.

Netanyahu'nun adı her geçtiğinde tepki gösteren kalabalık, Netanyahu karşı protestolarda sıkça kullanılan "utan, utan, utan" şeklinde İbranice slogan attı.

Witkoff, kalabalığın tepkisinin sürmesi üzerine "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem" diyerek, Netanyahu'nun sürece katkı sunduğunu öne sürdü.