Trump'ın temsilcisi İsrail'de yuhalandı: Netanyahu sözleri olay oldu

Trump'ın temsilcisi İsrail'de yuhalandı: Netanyahu sözleri olay oldu
Yayınlanma:
Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Tel Aviv'de yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'dan övgüyle bahsetmesine İsrailli kalabalık yuhalayarak tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Tel Aviv'de yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik övgü dolu sözlerine İsrailli kalabalık yuhalayarak tepki verdi.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ TEL AVİV'DE KONUŞTU

Gazze'de İsrail ile Hamas yetkilileri tarafından ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, burada bir etkinliğe katıldı.

İsrailli esirlerin yakınlarının "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda düzenlediği gösteriye katılan Witkoff, uzun süren alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.

"Sayın Başkan (Donald Trump) da keşke burada olsaydı" ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması, sık sık kalabalık tarafından alkışlarla kesildi.

witkoff-frame-at-0m1s.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Yüz binlerce Gazzeli bu kez evlerine dönmek için yürüdü: Tarih bu görüntüleri yazacakYüz binlerce Gazzeli bu kez evlerine dönmek için yürüdü: Tarih bu görüntüleri yazacak

ALKIŞLARIN YERİNİ YUHALAMALAR ALDI

Witkoff, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde ise meydandaki İsraillilerin alkışlarının yerini yuhalamalar aldı.

Netanyahu'nun adı her geçtiğinde tepki gösteren kalabalık, Netanyahu karşı protestolarda sıkça kullanılan "utan, utan, utan" şeklinde İbranice slogan attı.

Witkoff, kalabalığın tepkisinin sürmesi üzerine "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem" diyerek, Netanyahu'nun sürece katkı sunduğunu öne sürdü.

Kaynak:AA

Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Dünya
3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü
3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü
ABD'de lise öğrencilerine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de lise öğrencilerine silahlı saldırı