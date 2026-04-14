Trump'ın olaylı İsa görseline savunması şaşkınlık yarattı! "Doktor sandım"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada kendisini Hz. İsa’ya benzeten yapay zekâ görseli paylaşmasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım attı. Paylaşımı kaldıran Trump, görselde dini bir figür değil “insanları iyileştiren bir doktoru” temsil ettiğini düşündüğünü savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede büyük tartışma yaratan yapay zekâ görseli nedeniyle geri adım attı. Görselde kendisinin beyaz-kırmızı dini bir cübbe içinde, etrafında ışık halesiyle bir kişiye dokunurken tasvir edilmesi, başta Hristiyan çevreler olmak üzere geniş kesimlerin tepkisini çekti.

Paylaşımın hızla yayılmasıyla birlikte özellikle muhafazakâr Hristiyan gruplar, görselin Hz. İsa’yı çağrıştırdığı ve dini değerleri istismar ettiği yönünde eleştirilerde bulundu. Tepkilerin büyümesi üzerine Trump, söz konusu içeriği hesabından kaldırdı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Trump, yaptığı açıklamada görselin yanlış yorumlandığını savunarak, “Onu bir doktor olarak gördüm… insanları iyileştiren biri gibi” ifadelerini kullandı. Paylaşımı kaldırma gerekçesinin ise “insanların kafasının karışması” olduğunu belirten Trump, özür dilemeye gerek duymadığını da sözlerine ekledi.

Görselin yapay zekâ teknolojisiyle üretildiği ve sembolik unsurlar içerdiği değerlendirilirken, uzmanlar bu tür içeriklerin özellikle dini figürlere benzerlik taşıması halinde kamuoyunda hassasiyet oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

PAPA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan söz konusu paylaşımın, Trump’ın kısa süre önce Papa 14. Leo hakkında yaptığı sert açıklamaların hemen ardından gelmesi, tartışmayı daha da büyüttü. Trump’ın Vatikan ve dini liderlere yönelik söylemlerinin, bu tür görsellerle birlikte daha geniş bir siyasi ve kültürel tartışmanın parçası haline geldiği yorumları yapıldı.

Sosyal medyada ise kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, diğer kesim dini sembollerin siyasi iletişimde kullanılmasını eleştirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

