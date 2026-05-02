Trump’ın kurtarma planı masada kaldı: Dev havayolu iflas etti!

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, son iki yılda iki kez iflas koruma başvurusu yapmasının ardından tüm kurtarma girişimlerine rağmen iflas etti.

TRUMP'IN FORMÜLÜ TUTMADI

Şirketi ayakta tutmak için yürütülen görüşmelerde, Donald Trump’ın gündeme getirdiği “kamu kaynaklarıyla devralma” planı da sonuç vermedi. Trump’ın “ancak devlet için kârlı bir anlaşma olursa yaparız” sözleriyle gündeme gelen 500 milyon dolarlık destek paketi, yüksek maliyet ve riskler nedeniyle hayata geçirilemedi.

BORÇ YÜKÜ VE SAVAŞ KRİZİ ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRDI

Spirit Airlines’ın çöküşünde, 2020’den bu yana biriken 2,5 milyar dolarlık zarar ve toplam 8,1 milyar dolarlık borç etkili oldu. Son dönemde yaşanan İran–İsrail gerilimiyle birlikte artan jet yakıtı fiyatları ise şirketin nakit akışını tamamen durma noktasına getirdi.

YATIRIMCILAR DEVLET PLANINA SICAK BAKMADI

Şirketin yüzde 90’ına kadar devlet ortaklığı önerisi yatırımcılar tarafından kabul görmeyince kurtarma süreci tamamen çıkmaza girdi.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YOLCULAR İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Spirit Airlines’ın uçuşlarını durdurması sonrası sektör devreye girdi. American Airlines bazı rotalarda bilet fiyatlarına "tavan fiyat" uygulaması getirirken, United Airlines ve Frontier Airlines mağdur yolcular için indirimli bilet ve boş koltuk kapasitesi sunacaklarını açıkladı.

17 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Şirketin tasfiye süreciyle birlikte yaklaşık 17 bin çalışan işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, özellikle Las Vegas ve Florida gibi turizm merkezlerinde rekabetin azalacağını ve bunun bilet fiyatlarına artış olarak yansıyabileceğini belirtiyor.

“Yalın uçuş” modeliyle tanınan Spirit Airlines’ın faaliyetlerini durdurması, havacılık sektöründe önemli bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor.