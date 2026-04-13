Trump’ın hedefindeki Kanada’dan beklenmedik çıkış: AB’ye katılalım

Kanada’da gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu yoklaması, ülkenin dış politika yönelimine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kanada merkezli The Globe and Mail gazetesinin aktardığı ankete göre, halkın önemli bir bölümü Avrupa ile daha güçlü entegrasyona sıcak bakıyor.

"Kendine çeki düzen ver!" Trump Papa’ya yüklendi, kendini İsa yaptı!

Araştırma şirketi Nanos Research tarafından 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında 1099 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57’si Kanada’nın Avrupa Birliği’ne katılmasını desteklediğini belirtti. Yüzde 32’lik kesim ise bu fikre kısmen ya da tamamen karşı olduğunu ifade ederken, geri kalan katılımcılar görüş bildirmedi.

ABD'YE YERİNE AB SEÇENEĞİ Mİ?

Anket sonuçları yalnızca üyelik tartışmasıyla sınırlı kalmadı. Katılımcıların yüzde 84’ü, Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini Kanada için “geleceğe yönelik en umut verici seçenek” olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre bu sonuçlar, Kanada kamuoyunda ABD’ye alternatif ekonomik ve siyasi ortaklık arayışlarının güçlendiğine işaret ediyor. Özellikle son dönemde Washington yönetiminden gelen açıklamaların ardından, Kanada’nın uluslararası konumuna dair tartışmaların daha görünür hale geldiği belirtiliyor.