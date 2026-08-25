Trump'ın hedefinde bu kez Kanada'nın gölü var! Adını "Amerika Gölü" yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret gerilimini bu kez iki ülke arasında paylaşılan Ontario Gölü üzerinden gündeme taşıdı. Trump, Kanada ile ticari ilişkilerin giderek kopma noktasına geldiğini savunarak Ontario Gölü’nün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesini ciddi şekilde değerlendirdiklerini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri, Ontario ile artık fazla iş yapmayı beklemediğimiz için Ontario Gölü’nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!”

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİ

Trump’ın açıklaması, Washington ile Ottawa arasındaki tarife geriliminin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı, Kanada’nın uzun yıllardır ABD’yi ticarette “kazıkladığını” öne sürerek iki ülke arasındaki 60 milyar dolarlık ticaret açığının sürdürülemez olduğunu savundu.

Trump ayrıca 1 Ocak 2027’den itibaren Kanada’dan ABD’ye gelen otomobiller, büyük ve küçük kamyonlar, otomotiv parçaları ile çeliğe uygulanan tarifelerin yüzde 50’ye çıkarılacağını açıkladı.

Trump, “ABD'de üretin, sıfır tarife ödeyin. Kanada'ya artık bir eyaletmiş gibi muamele edilmeyecek.” ifadelerini kullanırken, Kanada'nın ticaret yapılması en zor ülkelerden biri olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı, Kanada'nın ticaretinin yüzde 95'ini ABD ile yaptığını, ABD açısından durumun ise bunun tam tersi olduğunu savunarak, “Bizim Kanada'ya ihtiyacımız yok, onların bize ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.

KANADA'DAN TRUMP'A TARİFE YANITI

Washington ile Ottawa arasındaki gerilim, ABD’nin Kanada ürünlerine yönelik yüksek tarifeleri sonrasında yürütülen müzakerelerde uzlaşma sağlanamamasıyla daha da arttı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin müzakerelerde “ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan ve adaletsiz” şartlar sunduğunu söyledi. Carney, Kanada’nın işçilerini, çiftçilerini, ailelerini ve işletmelerini korumak amacıyla Washington’ın yeni tarifelerine bire bir karşılık vereceklerini açıkladı.

Trump’ın Ontario Gölü’nün adını değiştirme çıkışı da bu ticaret savaşının ortasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi gerilimin sembolik açıdan yeni bir boyuta taşındığı şeklinde değerlendirildi.