Trump'ın gözü ilaçlarda: Avrupa on milyarlarca dolar kaybedebilir!

ABD Başkanı Donald Trump , 1 Ekim'den itibaren markalı ilaçların ithalatına yüzde 100 , ağır kamyonlara yüzde 25, mutfak dolaplarına yüzde 50, döşemeli mobilyalara ise yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu .

Ağır kamyonlara uygulanan yeni tarifelerin, üreticileri "haksız yabancı rekabetten" korumayı amaçladığını ve bu hamlenin Peterbilt ve Kenworth gibi şirketlerin yanı sıra Daimler'e ait Freightliner'ı da fayda sağlayacağını söyledi.

Amerikan üretimine yönelik tehditler bağlamında Trump, ulusal güvenlik konusunda da endişelerini dile getirdi. Trump, "Finansal olarak sağlıklı ve güçlü kamyon üreticilerine birçok nedenden dolayı ihtiyacımız var, ama her şeyden önce ulusal güvenlik için!" dedi.

ABD Ticaret Odası, kamyonlara yeni gümrük vergisi uygulanmaması gerektiğini belirterek, Meksika, Kanada, Japonya, Almanya ve Finlandiya olmak üzere beş ithalatçı ülkenin ABD'nin müttefiki veya yakın ortağı olduğunu ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Meksika, ABD'ye orta ve ağır kamyon ihraç eden en büyük ülke konumunda bulunuyor ve gümrük vergileri, Meksika'da Ram kamyonları ve ticari vanlar üreten Chrysler'in ana şirketi Stellantis'i de etkileyebilir.

İsveçli Volvo Grubu'nun Meksika'nın Monterrey kentinde 700 milyon dolarlık bir ağır kamyon fabrikası kurması ve fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçmesinin planlanması da bir örnek.

Reuters'a göre Meksika aynı zamanda römorkör ihracatında da lider konumda ve römorkör ihracatının yüzde 95'i ABD pazarına yönelik.

İLAÇLARA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ

İlaçlar konusunda Trump, markalı veya patentli tüm ilaç ürünlerine uygulanacak yüzde 100'lük yeni gümrük vergisinin, şirket ABD'de bir üretim tesisi inşasına başlamadığı sürece tüm ithalatlara uygulanacağını söyledi.

Amerikan İlaç Üreticileri Birliği daha önce gümrük vergilerine karşı çıkmış ve ABD'de tüketilen ilaçlarda kullanılan 85,6 milyar dolar (yaklaşık 79,6 milyar avro) değerindeki bileşenlerin yüzde 53'ünün bu ülkede üretildiğini, geri kalan yüzde 47'sinin ise Avrupa ve diğer ABD müttefiklerinde, yani yaklaşık 40,232 milyar dolar (yaklaşık 37,4 milyar avro) olarak tahmin edilen ülkelerde üretildiğini belirtmişti.

Trump, mutfak, banyo ve diğer bazı mobilyalara yönelik yeni gümrük vergilerine gelince, bunların yerel üreticilere zarar veren yüksek ithalat seviyelerinden kaynaklandığını belirtti.