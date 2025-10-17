Trump'ın eski danışmanı 18 suçtan yargılanacak

Trump'ın eski danışmanı 18 suçtan yargılanacak
Yayınlanma:
İddianamede, hakkında gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma yürütülen Bolton'a 18 suçlama yöneltildi.

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, federal savcılar tarafından gizli devlet belgelerini paylaşmak ve saklamakla suçlandı. Maryland eyaletinde bir federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianame Perşembe günü açıklandı.

Bolton, son bir ay içinde Donald Trump’ın önde gelen üçüncü siyasi rakibi olarak suçlanan isim oldu. Hakkında 8 ayrı “ulusal savunma bilgilerini iletme” ve 10 ayrı “ulusal savunma bilgilerini muhafaza etme” suçlaması bulunuyor.

Savcılara göre Bolton, Beyaz Saray’da görev yaptığı döneme ait faaliyetlerini içeren dijital günlükler tuttu ve bu günlüklerde “çok gizli” düzeyde devlet bilgileri yer aldı. Üstelik bu kayıtların bir kısmını aile üyeleriyle de paylaştı.

İddianamede, Bolton’un “bin sayfadan fazla günlük benzeri kayıt” oluşturduğu ve bunların “TOP SECRET” (çok gizli) düzeyinde sınıflandırılmış bilgiler içerdiği belirtildi.

Suçlamalar, 2022 yılında Bolton’un e-postalarının İranlı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesinin ardından başlatılan soruşturmanın sonucunda ortaya çıktı.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

