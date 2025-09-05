Trump’ın bugün imzalaması bekleniyor 'ABD Savaş Bakanlığı’ resmen açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı’nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştireceğini duyurmasının ardından hamle gerçekleşecek. ABD basınına göre Trump, ilgili kararnameyi bugün imzalayacak.

ABD’de Başkan Donald Trump cuma günü Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmek için bir başkanlık kararnamesi imzalayacak.

Hem Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth, kısa süre önce bakanlığın adını değiştirmek istediklerini belirtmişlerdi.

Fox News’ta yer alan habere göre bir Beyaz Saray yetkilisi perşembe günü Trump'ın cuma günü isim değişikliğini duyuracağını doğruladı. Beyaz Saray'ın bilgi notuna göre, başkanlık kararnamesi Savunma Bakanlığı'nın ikincil adı olarak Savaş Bakanlığı'nın kullanılmasını ve Hegseth için “savaş bakanı” gibi ifadelerin kullanılmasını öngörüyor.

‘PENTAGON SAVAŞ EK BİNASI’

Aynı şekilde, Beyaz Saray yetkilisine göre, emrin uygulanması, Pentagon'daki halka açık web sitelerinde ve ofis tabelalarında değişiklikler yapılmasını gerektirecek. Bu değişiklikler arasında, halkla ilişkiler brifing odasının adının “Pentagon Savaş Ek Binası” olarak değiştirilmesi de yer alıyor. Yetkili, diğer uzun vadeli projelerin de yolda olduğunu söyledi.

TRUMP İŞARET ETMİŞTİ

Trump, geçtiğimiz günlerde bu değişikliğin yakında gerçekleşeceğini işaret etmişti.

Trump, 25 Ağustos'ta gazetecilere, “Herkes, (Savunma Bakanlığı’nın isminin) Savaş Bakanlığı olduğu dönemde inanılmaz bir zafer tarihine sahiptik. Sonra bunu Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik” dedi.

Trump'ın zaman zaman “savaş bakanı” olarak adlandırdığı Hegseth de benzer duygularını dile getirerek, bu değişikliğin Pentagon içinde daha geniş bir kültürel dönüşümü yansıtacağını söyledi.

‘SADECE SAVUNMA DEĞİL SALDIRI DA YAPIYORUZ’

Hegseth, çarşamba günü bir televizyon programında verdiği röportajda, “Birinci Dünya Savaşı'nı ve İkinci Dünya Savaşı'nı Savunma Bakanlığı ile değil, Savaş Bakanlığı ile kazandık” dedi.

"Başkanın da söylediği gibi, biz sadece savunma değil, saldırı da yapıyoruz. Bakanlıkta savaşçı ruhunu yeniden tesis ettik. Savaşçılar istiyoruz, düşmana nasıl ölümcül darbe vurulacağını bilen insanlar istiyoruz” dedi. “Sonsuz acil durumlar ve sadece savunma oynamak istemiyoruz. Kelimelerin, isimlerin ve unvanların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, Beyaz Saray ve başkanla bu konuda çalışıyoruz. Bekleyin.”

1949 YILINDA DEĞİŞTİRİLDİ

ABD, 1949 yılına kadar askeri kurumuna Savaş Bakanlığı unvanını kullanıyordu. 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda yer alan bir dizi büyük reformla birlikte, bu kurumun adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.

KONGRE ENGELİ TARTIŞILIYOR

Federal yürütme departmanlarını kurma yetkisine sahip olan Kongre'nin bu karara nihai onayı vermek için devreye girip girmeyeceği belirsiz. Ancak Trump daha önce, milletvekillerinin onayına ihtiyaç duymadığını ve gerekirse onların da bu karara destek vereceğini söyledi.

Trump, 25 Ağustos'ta gazetecilere “Bunu yapacağız” dedi. “Gerekirse Kongre'nin de bize destek vereceğinden eminim. Ama buna gerek olacağını sanmıyorum.”

Savunma Bakanlığı'nın adını değiştiren başkanlık kararnamesi, Trump'ın ikinci döneminde imzaladığı 200. kararname olacak.

