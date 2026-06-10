Trump’ın anime paylaşımı Japonya’yı ayağa kaldırdı! Bakanlık devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medyada paylaştığı yapay zekâ üretimi bir video Japonya’da geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde Trump’ın, popüler anime serisi Naruto’nun ana karakteri Uzumaki Naruto olarak tasvir edilmesi, özellikle anime hayranlarının tepkisini çekti.

Japon basın ajansı Jiji Press’in aktardığı bilgilere göre, birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin herhangi bir izin alınmadan kullanılmasına tepki göstererek durumu “telif ihlali” olarak değerlendirdi. Tepkiler kısa sürede büyüyerek, uluslararası düzeyde tartışmaya dönüştü.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Krizin yalnızca Naruto ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Daha önce mart ayında, Beyaz Saray’ın X platformu üzerinden paylaştığı bir içerikte, popüler anime Yu-Gi-Oh! görsellerinin İran’a yönelik saldırılarla ilgili bir videoda kullanıldığı iddiaları da gündeme gelmişti. Söz konusu kullanım, anime hesabı tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş ve resmi açıklamalarda bu durumun kabul edilemez olduğu belirtilmişti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Artan tepkiler üzerine Japonya’da “Japon Mangalarını Koruyun” başlığıyla bir imza kampanyası yeniden başlatıldı. Change.org üzerinden yürütülen kampanya, daha önce de Yu-Gi-Oh görselleri nedeniyle açılmış ancak Trump’ın son paylaşımının ardından 9 Haziran’da yeniden aktif hale getirilmişti. Kampanya kısa sürede yaklaşık 20 bin imzaya ulaştı.

Açıklamalarda, mart ayındaki olayın ardından Japonya’da bazı milletvekillerinin sürece dahil olduğu ve konunun Kabine Ofisi aracılığıyla Japonya Dışişleri Bakanlığı ile Kültür İşleri Ajansı’na iletildiği hatırlatıldı. Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın ise ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği ile doğrudan temas kurarak endişelerini ilettiği bildirildi.