Trump’a İsrail’den alaycı çıkış: Ateş edeceksen et gevezelik etme!

İsrail siyasetinde dikkat çeken bir çıkış, ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde geldi. İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarını hedef aldı.

Vogel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın İran’a yönelik tehditlerini alaya aldı. Paylaşımında doğrudan ABD Başkanı’na seslenen Vogel, “Ateş edeceksen et, gevezelik etme” ifadelerini kullandı. İsrailli vekilin mesajına eklediği ördek emojisi ise paylaşımın tonunu daha da ironik hale getirdi.

TRUMP'TAN İRAN'A ABLUKA TEHDİDİ

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelere rağmen Tahran yönetiminin nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini savunmuş, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri kontrol altına alarak ablukaya alma sürecini başlatabileceğini belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurmuştu.

Ateşkese rağmen taraflar arasındaki sert söylemlerin devam etmesi, bölgedeki gerilimin diplomasiye rağmen düşmediğine işaret ediyor.