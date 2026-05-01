Manifestolu suikastçının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Trump'ı öldürmeye böyle gelmiş

Manifestolu suikastçının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Trump'ı öldürmeye böyle gelmiş
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD’de, Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, saldırganın eylem öncesinde otelde keşif yaptığını ve planını adım adım uyguladığını gözler önüne serdi.

ABD’de 25 Nisan gecesi düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Savcılık dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, saldırgan Cole Thomas Allen’ın eylemden bir gün önce otelde dolaşarak keşif yaptığını ortaya koydu.

Yetkililer, söz konusu görüntülerin saldırının rastlantısal olmadığını, aksine önceden planlanmış bir girişim olduğunu açıkça gösterdiğini belirtiyor. Kayıtlarda en çarpıcı an ise saldırgan ile bir Gizli Servis ajanının karşı karşıya geldiği saniyeler oldu.

DOST ATEŞİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülere göre, bir ajan saldırganın saklandığı koridorun kapısında kısa süre bekliyor ancak herhangi bir şüphe fark etmeyerek bölgeden uzaklaşıyor. Yaklaşık 12 saniye sonra harekete geçen Allen, elindeki pompalı tüfekle güvenlik noktasına ateş açıyor.

Savcılık, saldırı sırasında yaralanan bir güvenlik görevlisinin dost ateşiyle değil, doğrudan saldırganın silahından çıkan mermiyle vurulduğunu açıkladı. Bu tespit, olay anına ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI

Saldırı gecesi salonda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından hızla tahliye edilirken, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Üzerinde uzun namlulu tüfek, tabanca, birden fazla şarjör ve çeşitli bıçaklar bulunan 31 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı.

Cole Thomas Allen hakkında “ABD Başkanı’na suikast girişimi” dahil olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla dava açıldığı bildirildi. Soruşturma ise saldırganın olası bağlantıları ve motivasyonuna odaklanarak sürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

