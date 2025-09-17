Trump sorunu doğum günü kutlamasında çözdü

ABD Başkanı Donald Trump Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin'in doğusunda düzenlenen zirvede bir cephe oluşturarak bir araya gelmesinden birkaç saat sonra, ABD-Hindistan ticaretini “tamamen tek taraflı bir felaket” olarak eleştirdi.

Donald Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, ABD'nin Hindistan'a çok az satış yaptığını, ancak Hindistan'ın ABD'ye “büyük miktarda mal sattığını, en büyük ‘müşterisi’ olduğunu” belirterek, dengesiz ticaretin on yıllardır sürdüğünü söyledi.

TRUMP SORUNU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA ÇÖZDÜ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ile iş birliğini yeni seviyelere taşıma konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini arayarak 75’inci doğum gününü kutladığını belirterek, “Sizin gibi ben de Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığı’nı yeni zirvelere taşımaya kararlıyım. Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi yönündeki girişimlerinizi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump ise görüşmeye ilişkin, “Az önce dostum Başbakan Narendra Modi ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Ona mutlu yıllar diledim. O muazzam bir iş çıkarıyor” açıklamasında bulundu.