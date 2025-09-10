Trump: Katar'a saldırı Netanyahu'nun kararıydı

Trump: Katar'a saldırı Netanyahu'nun kararıydı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu söyledi.

Trump, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Truth Social hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." dedi.

"KARARI NETANYAHU ALDI"

Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini söyledi. Trump, "Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi." dedi.

"DURDURMA KONUSUNDA GEÇ KALINDI"

Saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a, Katarlıları "yaklaşan saldırı" hakkında bilgilendirmesini istediğini ancak Witkoff'un bunu yapmasına rağmen saldırıyı durdurma konusunda geç kalındığını söyledi.

Trump, Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü söyledi ve saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü söyledi.

KATAR'A GÜVENCE VERDİM

İsrail'in saldırısını "talihsiz bir olay" diye tanımlayan Trump, "Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim." ifadelerini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

