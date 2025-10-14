Trump'tan 'beni saçsız gösterdin' sitemi

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki hesabından bir paylaşım yapan Donald Trump, Time dergisinin kendisi hakkında yayımladığı kapak konusunu değerlendirdi. Dergide yer alan yazının "nispeten iyi bir hikaye" olduğunu belirten Trump, ancak kapakta kullanılan fotoğraf için, "Şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir" ifadelerini kullandı.

"YÜZEN BİR TAÇ GİBİ GÖRÜNEN BİR ŞEY"

Trump, derginin seçtiği fotoğrafta saçlarının yok edildiğini ve normalden daha seyrek gösterildiğini savundu. Ayrıca, fotoğrafta başının üst kısmında "yüzen bir taç gibi görünen bir şey" olduğunu kaydetti.

Fotoğraf için "çok garip" yorumunu yapan Trump, genel olarak alt açılardan fotoğrafının çekilmesinden hoşlanmadığını ve bu özel fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı. Trump, Time dergisinin bu fotoğrafı seçmesinin eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek, derginin editoryal tercihini sorguladı.