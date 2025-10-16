Trump ile Putin bugün görüşecek
ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.
Amerika merkezli Axios gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün görüşecek.
TELEFONDA GÖRÜŞECEKLER
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan habere göre, Trump ile Putin arasındaki görüşme telefon üzerinden yapılacak.
Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
