Trump eski dostunun gözaltına alındığını basından öğrendi

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bolsonaro'nun gözaltına alındığını gazetecilerden öğrenen Trump, "Bu çok kötü bir durum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, iyi ilişkiler içinde olduğu eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gözaltına alındığını kendisine sorulan bir soruyla öğrendi.

GÖZALTINI GAZETECİLERDEN ÖĞRENDİ

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'a gazeteci Mathias Brotero "Bolsonaro'nun gözaltına alınması hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Darbe girişimi suçundan 27 yıl hapis cezası verildiDarbe girişimi suçundan 27 yıl hapis cezası verildi

"BİLMİYORUM AMA KÖTÜ BİR DURUM"

İlk başta soruyu anlayamayan Trump, "Onunla dün gece telefonda görüştüm" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin soruyu bir kez daha sormasının ardından Trump, Bolsonaro'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Bunu bilmiyordum. Bu konuda hakkında bir şey bilmiyorum ancak bu çok kötü bir durum" dedi.

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.

Bolsonaro, daha önce yaptığı bir konuşmada Trump ile ilişkisinin "tek kelime ile olağanüstü" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

