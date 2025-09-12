Darbe girişimi suçundan 27 yıl hapis cezası verildi

Darbe girişimi suçundan 27 yıl hapis cezası verildi
Yayınlanma:
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, Bolsonaro'yu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada suçlu buldu.

27 YIL CEZA ALDI

Davaya bakan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'yu suçlu bularak 27 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Bolsonaro, "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından hapis cezası aldı.

Yerel basından aktarılan bilgiye göre, Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Brezilya basını, Bolsonaro aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla daha önce hiçbir başkanın benzer şekilde cezalandırılmaması dolayısıyla "tarihi" olarak değerlendiriyor.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin, yaptığı açıklamada, sanıklar hakkındaki delillere vurgu yaptı.

Zanin, "Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Savcılık, hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç örgütünü, Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla hangi suç yöntemi olursa olsun kullanmaya odaklanan bir proje etrafında tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun cezasını ev hapsinde, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir kışlada çekme ihtimalleri bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Dünya
Gazze'de 5 çocuktan biri açlıkla mücadele ediyor
Gazze'de 5 çocuktan biri açlıkla mücadele ediyor
Hamas 4 İsrail askerini öldürdü
Hamas 4 İsrail askerini öldürdü