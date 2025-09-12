Darbe girişimi suçundan 27 yıl hapis cezası verildi

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, Bolsonaro'yu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada suçlu buldu.

27 YIL CEZA ALDI

Davaya bakan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'yu suçlu bularak 27 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Bolsonaro, "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından hapis cezası aldı.

Yerel basından aktarılan bilgiye göre, Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Brezilya basını, Bolsonaro aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla daha önce hiçbir başkanın benzer şekilde cezalandırılmaması dolayısıyla "tarihi" olarak değerlendiriyor.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin, yaptığı açıklamada, sanıklar hakkındaki delillere vurgu yaptı.

Zanin, "Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Savcılık, hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç örgütünü, Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla hangi suç yöntemi olursa olsun kullanmaya odaklanan bir proje etrafında tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun cezasını ev hapsinde, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir kışlada çekme ihtimalleri bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.