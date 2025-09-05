Trump duyurdu: Putin ile yakında görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın zamanda görüşeceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir araya geleceğini duyurdu.
Görüşmenin amacının Ukrayna'daki savaşı durdurmak olduğunu söyleyen ABD Başkanı, "Putin ile yakın zamanda görüşeceğim. Ukrayna savaşını durduracağız " ifadelerine yer verdi.
"UKRAYNA SAVAŞINI DURDURACAĞIZ"
Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması olacağı belirtildi.
"Putin ile yakın zamanda görüşeceğim. Ukrayna savaşını durduracağız."