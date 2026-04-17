Trump döneminin tartışmalı direktörü istifa etti! ICE'ın kilit ismi görevden ayrılıyor

Trump döneminin tartışmalı direktörü istifa etti! ICE'ın kilit ismi görevden ayrılıyor
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons’ın görevinden ayrılma kararı Washington’da yankı uyandırdı. Tartışmalı göçmenlik politikalarının merkezinde yer alan Lyons, 31 Mayıs itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı. İstifanın, Trump döneminde sertleşen göçmenlik uygulamalarının yeniden gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons’ın görevinden ayrılacağı açıklandı. Washington Post’un haberine göre Lyons, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin’e istifasını sundu ve 31 Mayıs’ta görevini bırakacağını bildirdi.

Lyons, istifa mektubunda kararın kolay alınmadığını belirterek, “Bu benim ve ailem için doğru bir karar” ifadelerini kullandı. ICE’ın görevlerini “dürüstlük ve profesyonellikle” sürdürmeye devam edeceğine inandığını da vurguladı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İç Güvenlik Bakanı Mullin ise Lyons’a övgü dolu sözlerle teşekkür ederek, onun ICE içinde “güçlü bir liderlik sergilediğini” ve Trump yönetiminin suçla mücadele politikalarına katkı sunduğunu ifade etti. Mullin, Lyons döneminde kurumun yeniden yapılandırıldığını ve kamu güvenliğinin artırıldığını savundu.

Mart 2025’te ICE’ın başına getirilen Lyons, özellikle Minneapolis gibi kentlerde yürütülen tartışmalı göçmenlik operasyonlarıyla gündeme gelmişti. Görev süresi boyunca uygulanan politikalar, hem destek hem de eleştirilerin odağında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

