Bilim insanları şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu! Trump sessizliğini bozdu

ABD’de son yıllarda farklı kurumlarda görev yapan bazı bilim insanlarının ölümü veya kaybolmasıyla ilgili iddialar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Son üç yıl içinde yaşandığı öne sürülen olaylar, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, resmi makamlar şu aşamada vakalar arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmadığını vurguluyor. Ancak tartışmalar, ABD siyasetinin en üst düzey isimlerinin açıklamalarıyla daha da görünür hale geldi.

ABD'nin sır projelerindeki bilim insanları bir bir ölüyor! Telefon kayıtları silindi: Bir daha haber alan, gören, duyan olmadı

Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, olayların tesadüf olup olmadığının henüz netleşmediğini belirterek, “Umarım bu olaylar tesadüftür. Ne olduğunu önümüzdeki birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Çok önemli bir mesele” dedi.

ÖLÜ YA DA DİRİ...

Trump ayrıca, hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu iddia edilen bazı bilim insanlarının kritik ve stratejik alanlarda görev yapan kişiler olduğuna dikkat çekti. “Bu bilim insanlarından bazıları çok önemli insanlardı” ifadelerini kullanan Trump, olayların ilgili kurumlar tarafından yakından incelendiğini söyledi. Başkan, olası bir dış müdahale ya da yabancı aktör ihtimaline ilişkin sorulara ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Tartışmaları daha da büyüten unsur ise, son üç yıl içinde farklı kurumlarda görev yapmış bazı isimlerin aynı çerçevede anılması oldu. İddialara göre bu süreçte, savunma, havacılık, uzay araştırmaları ve biyoteknoloji gibi hassas alanlarda çalışan bazı bilim insanları ya yaşamını yitirdi ya da kayboldu.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Yetkililer, söz konusu vakalar arasında kesin bir bağlantı olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığını özellikle vurguladı. Ancak bazı olayların niteliği nedeniyle farklı kurumların ayrı ayrı inceleme yürüttüğü ifade edildi. Özellikle nükleer araştırmalar ve havacılık teknolojileri gibi hassas alanlarda çalışan kişilerin durumlarının daha detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, henüz ilgili kurumlarla kapsamlı bir görüşme yapılmadığını söyledi. Leavitt, “Eğer iddialar doğruysa, bunun mutlaka incelenmesi gerekir” ifadelerini kullanarak, sürecin resmi raporlarla netleşeceğini belirtti.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Öte yandan kamuoyunda en çok tartışılan noktalardan biri de kayıp ya da ölü olarak anılan bazı isimlerin geçmişi oldu. İddialara göre listede yer alan kişiler arasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve NASA Jet İtki Laboratuvarı gibi kritik araştırma merkezlerinde görev yapmış bilim insanları bulunuyor. Ayrıca MIT gibi prestijli akademik kurumlarda çalışan araştırmacıların da bu çerçevede anılması, tartışmaları daha da derinleştirdi.

Bazı vakalarda kişisel eşyaların olay yerinde bulunması ya da kayıpların ani şekilde gerçekleşmesi, spekülasyonların büyümesine neden olurken; uzmanlar, her bir olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini ve şu an için ortak bir senaryoyu destekleyen resmi bir veri bulunmadığını ifade etti.

UZAYLI SPEKÜLASYONLARI

Sosyal medyada ise konu hızla farklı teorilere evrilmiş durumda. Uzaylı iddialarından istihbarat operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yorumlar yapılırken, yetkililer kamuoyunu yalnızca doğrulanmış bilgilere itibar etmeye çağırdı.

ABD’de güvenlik ve bilim dünyasını ilgilendiren bu tartışmaların önümüzdeki günlerde yeni açıklamalarla daha da netleşmesi bekleniyor. Özellikle Beyaz Saray ve ilgili federal kurumların yapacağı olası açıklamaların, kamuoyundaki soru işaretlerini azaltıp azaltmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.