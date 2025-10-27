Trump bir kez daha aday olmak istiyor: Hedefinde anayasa var!

ABD Başkanı Donald Trump Japonya’ya giderken Air Force One uçağında gazetecilere konuştu. Trump buradaki konuşmasında ABD yasalarına rağmen üçüncü defa aday olmak istediğini söyledi.

Trump buradaki ifadelerinde, "Yeniden aday olmayı çok isterim — rakamlarım harika" diyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Trump, ABD seçimlerinde yöntem değişikliğini duyurdu

"BİR PLAN VAR DEMİŞTİ"

Trump'ın açıklamasının eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'dan hemen sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Steve Bannon kritik açıklamasında Trump'ın üçüncü dönem planını ifşa etmiş ve bir şekilde yeniden aday olabileceğini, "Bir plan var" sözleri ile ifade etmişti.

ANAYASAL ENGEL VAR

Amerikan Anayasası'nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin en fazla iki kez başkan seçilebileceğini belirtiyor. Fakat Trump’ın açıklamaları ve Bannon’un ifadeleri, bu kuralın aşılması için bazı siyasi çevrelerde farklı senaryoların tartışıldığını gözler önüne koyuyor.