Trump, ABD seçimlerinde yöntem değişikliğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bundan sonra yapılacak seçimlerde, hileyi önlemek için, "posta veya erken oylama" yönteminin kullanılmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde hileyi önlemek amacıyla artık “posta yoluyla veya erken oylama” yöntemlerinin kullanılmayacağını söyledi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlerin adil olmadığını savundu.

California’da seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili sürecin “sahtekarca yürütüldüğünü” iddia eden Trump, “Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, NBA’deki yasa dışı bahis skandalı soruşturmasına atıfta bulunarak, Demokratların seçimlerde hile yaptığını ileri sürdü ve “2020 başkanlık seçimlerinde yaşananlar, NBA skandalından daha büyük bir olaydı” dedi.

“Artık her şeyi biliyoruz” diyen Trump, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda harekete geçmesini isteyerek, “Aksi halde yaklaşan ara seçimlerde aynı şey yeniden yaşanacak” uyarısında bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimlerin yapıldığı California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri konuşlandıracağını duyurmuştu.

Bakanlık, bu girişimini, "şeffaflığı, oy pusulası güvenliğini ve federal yasaya uyumu sağlama" çabası olarak tanımlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

