Trump Baltimore’a ordu göndermek istedi, halk sokaklara döküldü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yüksek suç oranlarını gerekçe göstererek Baltimore kentine Ulusal Muhafız göndermek istemesi kent yönetimi ve halkın tepkisine yol açtı. Maryland eyaletine bağlı Baltimore’da düzenlenen protesto yürüyüşüne Eyalet Valisi Wes Moore, Belediye Başkanı Brandon Scott ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Trump’ın başkent Washington’daki güvenlik uygulamalarını Chicago ve Baltimore gibi diğer kentlere de yayma planına karşı gerçekleştirilen yürüyüşte halk, “Elimizde ne varsa, ihtiyacımız olan da o.” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında konuşan Maryland Valisi Wes Moore, Baltimore’un en son ihtiyaç duyduğu şeyin Trump’ın “tehdit ettiği” Ulusal Muhafız varlığı olduğunu söyledi. Moore, “işgalcilere ihtiyaçları olmadığını” vurgulayarak, Trump’ın planının “tiyatral bir güç gösterisiyle siyasi mesaj vermek” amacı taşıdığını ifade etti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Washington’da alınan güvenlik önlemleriyle suçun hızla düştüğünü belirterek, aynı uygulamaları Chicago ve Baltimore’da da hayata geçireceklerini duyurmuştu. “Chicago ile Baltimore’un dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu şehirler arasında yer alması utanç verici.” diyen Trump, bu bölgeleri “suçtan temizleyeceklerini” ifade etmişti.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte, Louisiana eyaletinin New Orleans kentine de Ulusal Muhafız göndereceklerini açıkladı. Kenti iki hafta içinde “güvenli” hâle getireceklerini taahhüt eden Trump, Washington’da benzer şekilde 11 Ağustos’ta “kamu güvenliği acil durumu” ilan edilmesinden sonra suç oranlarının düştüğünü söyledi.

Baltimore’un da Washington gibi “güvenli hâle” geleceğini belirten Trump, “Sonra ülkenin diğer bölgelerine de gidip suç oranlarını düşüreceğiz çünkü güvenli olmayan şehirlere izin veremeyiz.” dedi.

Trump, 11 Ağustos’ta başkent Washington’da “kamu güvenliği acil durumu” ilan etmiş; yerel polisi federal denetime alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini duyurmuştu. Ardından Adalet Bakanlığı, DEA Başkanı Terry Cole’u Washington’un “Acil Durum Polis Komiseri” olarak atamıştı.

Pentagon, 14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafızın başkentte görevlendirildiğini açıklarken; West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi eyaletler de yüzlerce muhafızı bölgeye sevk etme kararı almıştı.