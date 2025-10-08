Trump 'ateşkes' için Orta Doğu'ya gidecek

Trump 'ateşkes' için Orta Doğu'ya gidecek
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinde sona yaklaşıldığına inandığını belirterek, "Hafta sonu, belki pazar günü" Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara son verecek bir ateşkes anlaşmasının imzalanma ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, müzakerelerin gidişatının iyi olduğunu ve hatta bu anlaşmanın imzalanması durumunda bizzat bölgeye gidebileceğini belirtti.

Trump, halen Mısır'da devam eden görüşmelerle ilgili olarak, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar" ifadelerini kullandı. Müzakere ekibinin "harika bir iş çıkardığını" vurgulayan Trump, anlaşmanın gerçekleşeceğine inancını dile getirdi.

Hamas'tan İsrail'le müzakere açıklamasıHamas'tan İsrail'le müzakere açıklaması

BÖLGEYE OLASI ZİYARET TARİHİ

Gazze'de barış anlaşması beklentisini yükselten Trump, sözlerinin devamında kendi Orta Doğu ziyareti için bir tarih de verdi. Trump, "Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim" diyerek bölgeye olası bir seyahatin sinyalini verdi. Ziyaretin tam gününe açıklık getiren Başkan Trump, cumartesi günü ABD'den ayrılıp pazar günü Orta Doğu'da olabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, Beyaz Saray'ın Gazze'deki diplomatik çabalara verdiği önemi gösteriyor.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ROLÜNE VURGU

Müzakere sürecindeki olumlu havayı destekleyen bir diğer detaya da değinen Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve destek verdiğini kaydetti. Trump, "Böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını" ifade ederek, bu geniş katılımın anlaşmanın gücünü ve kalıcılığını artıracağına işaret etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Dünya
Almanya'da vatandaşlık kanunu değişti
Almanya'da vatandaşlık kanunu değişti
Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı
Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü