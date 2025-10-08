Trump 'ateşkes' için Orta Doğu'ya gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara son verecek bir ateşkes anlaşmasının imzalanma ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, müzakerelerin gidişatının iyi olduğunu ve hatta bu anlaşmanın imzalanması durumunda bizzat bölgeye gidebileceğini belirtti.

Trump, halen Mısır'da devam eden görüşmelerle ilgili olarak, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar" ifadelerini kullandı. Müzakere ekibinin "harika bir iş çıkardığını" vurgulayan Trump, anlaşmanın gerçekleşeceğine inancını dile getirdi.

Hamas'tan İsrail'le müzakere açıklaması

BÖLGEYE OLASI ZİYARET TARİHİ

Gazze'de barış anlaşması beklentisini yükselten Trump, sözlerinin devamında kendi Orta Doğu ziyareti için bir tarih de verdi. Trump, "Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim" diyerek bölgeye olası bir seyahatin sinyalini verdi. Ziyaretin tam gününe açıklık getiren Başkan Trump, cumartesi günü ABD'den ayrılıp pazar günü Orta Doğu'da olabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, Beyaz Saray'ın Gazze'deki diplomatik çabalara verdiği önemi gösteriyor.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ROLÜNE VURGU

Müzakere sürecindeki olumlu havayı destekleyen bir diğer detaya da değinen Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve destek verdiğini kaydetti. Trump, "Böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını" ifade ederek, bu geniş katılımın anlaşmanın gücünü ve kalıcılığını artıracağına işaret etti.