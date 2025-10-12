Toplu taşımada yeni dönem: Resmen başladı

Güney Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'daki metro sistemi, pazar günü Mastercard, American Express, Visa ve JCB gibi büyük uluslararası banka kartlarıyla temassız ödemeleri kabul etmeye başladı.

Bu hizmet, yolcuların yurt dışında çıkarılan kartlarının yanı sıra, temassız ödeme ve RMB işlem özelliklerine sahip yurt içinde çıkarılan Mastercard ve American Express kartlarını, tüm istasyonlarda hızlı erişim için belirlenen ücret kapılarında kullanmalarına olanak tanıyor. Metro işletmecisi Guangzhou Metro'ya göre, bu sayede önceden bilet satın alma veya uygulama indirme gerekliliği ortadan kalkıyor.

KANTON FUARI ÖNCESİ BAŞLADI

Bu yenilik, yabancı ziyaretçilerin, özellikle de 15 Ekim'de şehirde başlayacak olan 138. Kanton Fuarı'na katılanların seyahat deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

YENİ YÖNTEMLER EKLENDİ

UnionPay'in daha önce entegre edilmesinin ardından, en son sistem iyileştirmesi, Guangzhou Metro'nun artık beş büyük kart ağının tümünü desteklediği anlamına geliyor: UnionPay, Mastercard, Visa, JCB ve American Express.

SEYAHATLERİ KOLAYLAŞTIRMAK AMAÇLANIYOR

Basitleştirilmiş ödeme seçeneği, Çin'in daha fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlamak için vizesiz seyahat politikasını genişletmeye devam etmesi nedeniyle, yabancı uyrukluların seyahatini kolaylaştırmayı amaçlayan önlemlerin bir parçası.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

