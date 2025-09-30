Metroda korkunç olay! Görevlinin boğazını kesti

ABD'nin en kalabalık yerlerinden olan New York kentinde bir metro çalışanı raylarda yürüdüğü esnada boğazından bıçaklandı.

Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

NEW YORK METROSUNDA DEHŞET

Pazartesi günü yerel saatle 22.30 sıralarında New York metrosunun Crown Heights'taki Nostrand Caddesi mevkiinde elektrik bakım teknisyeni olarak görev yapan 64 yaşındaki bir adam, raylarda yürüyen bir kişiye raylardan çıkması için uyarıda bulundu.

New York metrosunda dehşet

64 YAŞINDAKİ ADAMIN BOĞAZINI KESTİ

Teknisyenin uyarılarını dikkate almayan kişi, yanında bulundurduğu kesici aleti 64 yaşındaki adamın boğazına sapladı.

Dehşet verici olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine metro tüneline çok sayıda ekip sevk edildi.

50 metrelik çukur bir anda ortaya çıktı: Hastane tahliye edildi

SALDIRGAN KAÇTI

New York Post'ta yer alan habere göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan açıklama yapan New York polisi, olay yerinden kaçan saldırganın siyah beyaz bir gömlek giyen, esmer tenli ince yapılı bir erkek olduğunu belirtti.