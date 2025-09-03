Ten rengi yüzünden eşini yakan erkeğe idam cezası

Rajasthan'daki bir mahkeme, yıllarca eşinin ten rengi ve kilosu hakkında alay ettikten sonra onu diri diri yakarak vahşice öldüren bir erkeği ölüm cezasına çarptırdı.

Polis, Kishan Lal'ın 24 Haziran 2017'de eşini öldürmeden önce defalarca aşağıladığını söyledi.

Suçun işlendiği gece, eşine cildini daha açık hale getirecek bir ilaç getirdiğini söyledi. Eşi kabul edince, kimyasal maddeyi vücuduna sürdü ve onu ateşe verdi. Alevler yayılınca, üzerine daha fazla madde döktü.

MAHKEME KURBAN BEYANINI 'İNANDIRICI' BULDU

Laxmi, yaralarına yenik düşmeden önce, saldırıyı ayrıntılı olarak anlatan bir ölüm beyanında bulundu. 14 tanığın desteklediği ifadesi, mahkeme tarafından inandırıcı olarak nitelendirildi.

Mavli Ek Bölge ve Duruşma Mahkemesi hakimi, bu eylemi barbarca, kasıtlı ve önceden planlanmış olarak nitelendirerek, “en nadir” kategorisine girdiğine hükmetti. Mahkeme, Kishan Lal'ın eylemlerinin karısına ve insanlığa ihanet olduğunu ve hoşgörüye yer bırakmadığını belirtti.

PARA VE 'AĞIR HAPİS' CEZASI DA VERİLDİ

Kishan Lal, IPC'nin 302. maddesi uyarınca suçlu bulunarak Rajasthan Yüksek Mahkemesi'nin onayıyla idam cezasına çarptırıldı. Ayrıca 50.000 rupi para cezasına çarptırıldı ve bir yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

