Seçim öncesi partinin 6 adayı birden öldü

Daha önce bildirilen dört vakaya ek olarak, iki adayın daha yakın zamanda ölmesiyle partinin yerel seçimler için belirlediği toplam altı siyasetçi ölmüş oldu.

İKİ ÖLÜM DAHA OLDUĞU DOĞRULANDI

Sayının dört olduğu dönemde bir AfD sözcüsü “Politico”ya iki ölüm daha olduğunu doğruladı. Yedek listede olduğu söylenen adayların biri böbrek yetmezliğinden öldü, diğeri ise kendi yaşamına son verdi.

14 Eylül'de, NRW'de yaklaşık 14 milyon kişinn belediye seçimlerinde oy vermesi bekleniyor.

POLİS DIŞ ETKEN ŞÜPHESİ YOK DİYOR

Alman polisine göre, daha önce bilinen dört ölümde herhangi bir yabancı etken olduğuna dair bir bulgu yok.

Ayrıca, eyalet seçim kurulu sözcüsü, diğer partilerin ve seçmen derneklerinin adaylarının da seçimler için oluşturulduktan sonra öldüğünü duyurdu. Pazartesi günü itibarıyla on ölüm vakası biliniyordu ve bunlardan dördü AfD'yi etkilemişti.

Örneğin, Eifel'deki Hellenthal'da Yeşiller Partisi'nden belediye seçimleri adayı Karl Reger, hayatını kaybetti.

ÇOĞU ÖLÜME DOĞAL SEBEP DENDİ

Hayatını kaybeden Bad Lippspringe belediye meclisi için AfD’nin adayı Stefan Berendes'in durumunda, Paderborn polisi bir suçun işlendiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve bu nedenle daha fazla soruşturma yapılmayacağını açıkladı.

Diğer vakalarda olduğu gibi, adayın ölüm nedeni kişisel nedenlerden dolayı gizli tutuluyor.

Rheinberg'de AfD adayı Wolfgang Seitz'in durumunda ise polis bir ölüm komitesi kurmuştu.

Schwerte'deki AfD adayı Wolfgang Klinger, Unna polisine göre doğal nedenlerle öldü.

Blomberg'deki AfD adayı Ralph Lange'nin durumunda da Bielefeld polisi ölüm nedeninin doğal olduğunu açıkladı.

ARA SEÇİM YAPILABİLİR

Adayların belirlenmesi ile seçim arasında geçen uzun süre göz önüne alındığında, yerel seçimler yasası, bir adayın seçim gününden önce vefat etmesi durumunda ara seçim yapılmasına olanak tanıyor. Zamanlama uygunsa, bu tür bir ara seçim, fiili yerel seçimlerin yapıldığı gün de gerçekleştirilebilir.

