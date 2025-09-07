Tarihin en büyük ikinci ikramiyesini kazanan belli oldu

Yayınlanma:
ABD’de “Multi-State Lottery Association”, cumartesi gecesi yapılan çekilişte yaklaşık 1,8 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin nihayet kazananlarını bulduğunu açıkladı.

Yetkililer tarafından cumartesi gecesi yapılan açıklamada, ikramiyenin kazananlarının Teksas ve Missouri eyaletlerinden olduğunu ve 1,787 milyar dolarlık ikramiyenin ikiye bölündüğünü belirtti.

Kazanan numaralar 11, 23, 44, 61, 62 ve “Powerball” numarası olan 17 olarak açıklandı.

PEŞİN 410 MİLYON DOLAR VEYA 30 TAKSİTLE 893 MİLYON DOLAR

Kazananlar, ikramiyenin yarısını almak için iki seçenekten birini seçebilecekler: 893,5 milyon dolarlık yıllık taksitlerle ödeme veya 410,3 milyon dolarlık toplu ödeme. Yıllık ödeme, 29 yıllık bir süre boyunca 30 taksitle yapılacak.

Teksas ve Missouri’de olduğu belirtilen kazananların kimlikleri açıklanmadı.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK İKİNCİ İKRAMİYE

31 Mayıs'tan bu yana kazanan çıkmaması nedeniyle ikramiye büyüdü. Piyango yetkilileri, cumartesi günkü çekilişin Powerball tarihindeki en büyük ikinci ikramiye olduğunu söyledi.

Daha yüksek değerdeki tek ikramiye, 7 Kasım 2022'de Kaliforniya'da kazanılan 2,04 milyar dolarlık Powerball ikramiyesiydi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

