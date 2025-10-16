Suriye'de bakanlık personellerinin otobüsüne saldırı: 4 ölü

Suriye'de bakanlık personellerinin otobüsüne saldırı: 4 ölü
Yayınlanma:
Suriy'de Enerji Bakanlığı personellerini taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Suriye'nin Deyrizor kentinde, Enerji Bakanlığı'na bağlı petrol tesislerinde çalışan personeli taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

BAKANLIK PERSONELİNİ TAŞIYAN ARACA BOMBALI SALDIRI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın belirttiğine göre; Enerji Bakanlığı personelini taşıayn servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Deyrizor-Meyadin yolu üzerindeyken patlatıldı.

Putin ve Şara Moskova'da bir araya geldiPutin ve Şara Moskova'da bir araya geldi

4 BAKANLIK PERSONELİ ÖLDÜ

Saldırıda, otobüste bulunan petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.

SuriyeEnerji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "korkakça" olarak nitelendirilen terör saldırısının, petrol sektöründe görev yapan personelin ulusal görevlerini yerine getirme azmini kıramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu tür saldırılar, enerji sektöründe altyapının yeniden inşası ve rehabilitasyonu çabalarını engellemeye yönelik umutsuz girişimlerdir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak:AA

