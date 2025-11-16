Suriye 17 Lübnanlıyı iade etti

Yayınlanma:
Suriye, yasa dışı şekilde ülkeye girdikleri gerekçesiyle yakalanan 17 Lübnan vatandaşını, Lübnanlı yetkililere teslim etti.

Suriye, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 Lübnan vatandaşını Lübnan makamlarına teslim etti.

Suriye’nin resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, deniz yoluyla ülkeye kaçak giriş yaptığı belirlenen grup, Tartus ilinde iç güvenlik birimleri tarafından yakalandı.

suriye-lubnan-israil-haritasi.jpg

LÜBNANLILAR TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan kişilerin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Lübnanlı yetkililere teslim edildiği bildirildi.

Her iki ülkeden de olayla ilgili ek bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

