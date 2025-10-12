Sosyal medya kullanımı arttı

Sri Lanka Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu'nun (TRCSL) son raporuna göre, Sri Lanka'da sosyal medya kullanımı 2024 yılında istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti ve büyük platformlarda kullanıcı sayısında önemli artışlar kaydedildi.

Mart-aralık 2024 dönemini kapsayan rapor, Facebook'un ülkedeki en popüler platform olmaya devam ettiğini ve kullanıcı sayısının mart ayında 14,5 milyondan aralık ayında 15 milyona yükseldiğini gösterdi.

1 AYDA YARIM MİLYON KULLANICI

Rapora göre, YouTube da aynı dönemde 14 milyondan 14,5 milyona yükselerek kullanıcı sayısında artış kaydetti.

TİKTOK BÜYÜMEDE LİDER OLDU

En keskin büyüme TikTok'ta görüldü. Mart ayında 9,4 milyon olan kullanıcı sayısı aralık ayında 10,5 milyona yükseldi ve dokuz ayda bir milyondan fazla kullanıcı artışı kaydedildi.

WHATSAPP’TA ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ

Instagram kullanımı da incelenen dönemde 8 milyondan 8,5 milyona çıktı. Ancak TRCSL, WhatsApp kullanıcılarında hafif bir düşüş kaydetti ve bu, faaliyetlerinde düşüş kaydeden tek büyük platform oldu.

Komisyona göre, genel eğilim Sri Lanka'nın dijital ortamının sürekli genişlemesini ve sosyal medya platformlarının çeşitli yaş gruplarında günlük hayata giderek daha fazla entegre olmasını yansıtıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

