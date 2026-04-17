Sosyal medya fenomenine “kara para” şoku: Lüks paylaşımlar başını yaktı

Brezilya’da kamuoyunun yakından tanıdığı bir güzellik kraliçesi ve sosyal medya fenomeni, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama iddialarıyla gündemde. 36 yaşındaki Sara Monteiro, ülke genelinde yürütülen “Lüks Operasyonu” kapsamında São Paulo’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, Monteiro’nun uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ve örgütün mali trafiğinde aktif rol oynadığını açıkladı. Soruşturma dosyasına göre, özellikle marihuana ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasında fenomen ismin kritik bir konumda olduğu değerlendiriliyor.

YAŞAM TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Polis kaynakları, Monteiro’nun sosyal medya hesaplarında sık sık paylaştığı yat turları, lüks tatiller ve yüksek harcamaların dikkat çektiğini belirtti. Bu yaşam tarzının resmi gelirleriyle örtüşmemesi üzerine incelemelerin derinleştirildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Monteiro’nun eşinin de suç örgütünün lideri olduğu ve halen arandığı bildirildi. Yetkililer, söz konusu kişinin milyonlarca dolarlık şüpheli para transferlerine imza attığını öne sürüyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonda toplam 24 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 5,9 ton marihuana ele geçirildi. Ayrıca lüks araçlar ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Yetkililer, soruşturmanın farklı eyaletlere yayıldığını ve örgütün uzun süredir faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni gözaltıların olabileceği sinyalini verdi.