Eski vali yardımcısı dehşet saçtı: Eşini öldürdü, ardından kendini vurdu

ABD’de siyaset dünyasını sarsan bir trajedi yaşandı. Virginia eyaletinin eski Vali Yardımcısı Justin Fairfax, devam eden boşanma süreci sırasında eşi Cerina Fairfax’i silahla vurarak öldürdü. Fairfax, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre olay, çift arasında yaşanan şiddetli bir tartışmanın ardından meydana geldi. Çiftin oğlunun ihbarı üzerine adrese ulaşan ekipler, Cerina Fairfax’in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulunurken, ilk incelemeler Fairfax’in eşine birden fazla kez ateş ettiğini ortaya koydu.

ÇOCUKLARI DA EVDE BULUNUYORDU

Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Yetkililer, trajedinin aile içi anlaşmazlık ve boşanma süreciyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Olayın en çarpıcı detaylarından biri ise çiftin çocuklarının da olay sırasında evde bulunması oldu. Yetkililer, çocukların hem anne hem babalarını kaybetmesinin büyük bir travma yaratacağını vurgulayarak, yaşananları “derin bir aile trajedisi” olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALI SİYASİ KARİYER

Justin Fairfax, Virginia tarihinde seçilen ikinci siyah vali yardımcısı olarak dikkat çekmişti. 2018-2022 yılları arasında görev yapan Fairfax, siyasi kariyeri boyunca çeşitli tartışmalarla da gündeme gelmişti. 2021 yılında valilik için aday olan Fairfax, ön seçimleri kaybetmişti.

Olay, hem siyasi geçmişi hem de trajik boyutuyla ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.