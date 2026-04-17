Eski vali yardımcısı dehşet saçtı: Eşini öldürdü, ardından kendini vurdu

ABD’nin Virginia eyaletinde eski Vali Yardımcısı Justin Fairfax, boşanma sürecinde olduğu eşi Cerina Fairfax’i silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında çocukların da evde olduğu öğrenildi.

ABD’de siyaset dünyasını sarsan bir trajedi yaşandı. Virginia eyaletinin eski Vali Yardımcısı Justin Fairfax, devam eden boşanma süreci sırasında eşi Cerina Fairfax’i silahla vurarak öldürdü. Fairfax, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

14 yaşındaki kızın cesedi arabasında bulunmuştu! Ünlü şarkıcı gözaltında14 yaşındaki kızın cesedi arabasında bulunmuştu! Ünlü şarkıcı gözaltında

Yetkililerin verdiği bilgilere göre olay, çift arasında yaşanan şiddetli bir tartışmanın ardından meydana geldi. Çiftin oğlunun ihbarı üzerine adrese ulaşan ekipler, Cerina Fairfax’in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulunurken, ilk incelemeler Fairfax’in eşine birden fazla kez ateş ettiğini ortaya koydu.

ÇOCUKLARI DA EVDE BULUNUYORDU

Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Yetkililer, trajedinin aile içi anlaşmazlık ve boşanma süreciyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Olayın en çarpıcı detaylarından biri ise çiftin çocuklarının da olay sırasında evde bulunması oldu. Yetkililer, çocukların hem anne hem babalarını kaybetmesinin büyük bir travma yaratacağını vurgulayarak, yaşananları “derin bir aile trajedisi” olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALI SİYASİ KARİYER

Justin Fairfax, Virginia tarihinde seçilen ikinci siyah vali yardımcısı olarak dikkat çekmişti. 2018-2022 yılları arasında görev yapan Fairfax, siyasi kariyeri boyunca çeşitli tartışmalarla da gündeme gelmişti. 2021 yılında valilik için aday olan Fairfax, ön seçimleri kaybetmişti.

Olay, hem siyasi geçmişi hem de trajik boyutuyla ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
İran savaşı ABD’yi vurdu: Avrupa’ya sevkiyatlar askıda
Amerika askerlerini bile doyuramadı! “Paylaşarak hayatta kalıyoruz”
“Savaş için para var, halk için yok!” Mamdani ABD yönetimini hedef aldı
