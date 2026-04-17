14 yaşındaki kızın cesedi arabasında bulunmuştu! Ünlü şarkıcı gözaltında

ABD’de müzik dünyasında “Romantic Homicide” şarkısıyla tanınan 21 yaşındaki sanatçı D4vd (David Burke), genç bir kızın ölümüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Polis, Burke’ün kefaletsiz şekilde tutulduğunu ancak henüz resmi bir iddianame hazırlanmadığını açıkladı.

Soruşturmanın merkezinde yer alan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’in cansız bedeni, 8 Eylül’de Burke’ün üzerine kayıtlı bir aracın bagajında bulundu. Yetkililer, çevre sakinlerinin araçtan yayılan ağır koku nedeniyle ihbarda bulunduğunu ve bu sayede olayın ortaya çıkarıldığını belirtti.

ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Adli incelemelerde, çürümüş ve parçalanmış halde bulunan cesedin, 2024 yılından bu yana kayıp olarak aranan Hernandez’e ait olduğu tespit edildi. Olayın ortaya çıktığı dönemde Burke’ün konser turnesinde olduğu bilgisi ise dosyadaki en dikkat çekici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, genç kızın ailesi de soruşturmada kritik bir detaya işaret etti. Hernandez’in kardeşi, kızın kaybolmadan önce Burke ile sinemaya gitmek üzere evden ayrıldığını ve son görüştüğü kişinin ünlü şarkıcı olduğunu öne sürdü. Yetkililer, iki isim arasındaki ilişkinin niteliğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Burke’ün evinde yapılan aramalarda ise yüksek sıcaklıklara ulaşabilen bir cihaz bulunduğu bildirildi. Dedektifler, söz konusu ekipmanın yaklaşık 870 dereceye kadar ısınabildiğini ve bu seviyenin krematoryumlarda kullanılan sıcaklıklara yakın olduğunu ifade etti. Ancak cihazın olayla doğrudan bağlantısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

AVUKATLARI "SUÇSUZ" DEDİ

D4vd’in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, ortada kesinleşmiş bir suçlama bulunmadığını vurguladı. Avukatlar, “Gerçek deliller David Burke’ün bu olayla ilgisi olmadığını gösterecek” açıklamasında bulundu.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyuyla paylaşılacak yeni bilgilerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını belirtti. Olay, hem müzik dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.