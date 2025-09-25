Mahkeme eski Fransa lideri Sarkozy'yi suçlu buldu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kendisi ve yardımcılarının 2007 Fransa cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için finansman sağlamak amacıyla merhum Libya diktatörü Muammer Kaddafi rejimi ile yolsuzluk anlaşması yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada "suç ortaklığı" suçundan suçlu bulundu.

The Guardian'ın haberine göre Sarkozy, pasif yolsuzluk ve yasadışı kampanya finansmanı dahil olmak üzere diğer üç suçlamadan beraat etti.

Mahkemede tüm suçlamaları reddeden Sarkozy'nin temyize gitmesi bekleniyor.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin onur nişanı geri alındı

BİR İLK YAŞANDI

Euronews'a göre ise mahkeme, suç komplosu suçlamasının, Sarkozy'nin 2005 ile 2007 yılları arasında yolsuzluk suçu hazırlayan bir gruba dahil olmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Mahkeme, kararını hala detaylandırıyor ve 2007 ile 2012 yılları arasında Fransa'nın en yüksek makamında bulunan 70 yaşındaki Sarkozy'ye derhal ceza vermedi.

Paris mahkemesinin kararı, 70 yaşındaki Sarkozy'yi bu tür yüksek düzeyli bir suçtan mahkum edilen ilk eski Fransa Cumhurbaşkanı yapıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye gece hayatı yasağı

3 ESKİ BAKAN DA YARGILANIYORDU

Savcılar, Sarkozy'nin Kaddafi hükümetinden milyonlarca doları gizlice seçim kampanyası kasasına aktardığını iddia etmişlerdi, ancak Sarkozy bu iddiayı bu yılın başlarında üç ay süren duruşma boyunca reddetmişti.

Davada, aralarında üç eski bakanın da bulunduğu 11 sanık daha yer alıyordu.