Son dakika | Refah Sınır Kapısı açılıyor!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İsrail, Hamas ile ateşkese rağmen Çarşamba günü yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağını belirtmişti. Hamas'ın ellerindeki İsraillilerin cenazelerinin tesliminin ardından yeni bir açıklama yapıldı ve sınır kapısının bugün açılacağı bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin resmen devreye girmesinin ardından Gazze Planı devreye sokuldu. Ateşkese rağmen Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmayacağı bildirilmişti.

İsrail bu kararının nedenini ise Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin teslim edilmemesi olarak göstermişti.

ÖLÜ ESİRLER TESLİM EDİLDİ SINIR KAPISI AÇILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı. İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırızTrump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırız

İsrail'in Gazze ve Mısır arasındaki sınır kapısı Refah'ı bugün açacağı bildirildi

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

TOPLAMDA 8 ÖLÜ ESİR CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

