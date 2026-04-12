Son dakika | Petrolün kalbi durdu! İran Hürmüz’ü yeniden kapatıp tankerleri durdurdu

ABD ile İran arasında savaşın ardından başlatılan ilk temaslar, beklenen uzlaşmayı getirmedi. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ve saatler süren görüşmelerden anlaşma çıkmaması, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşledi.

İran ile ABD arasındaki müzakere masası çöktü! ABD geri dönüyor

21 SAATLİK GÖRÜŞME ÇÖKTÜ

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan süreçte ilk barış görüşmesi dün İslamabad’da yapıldı. Yaklaşık 21 saat süren temasların ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların anlaşmaya varamadığını açıkladı.

İran medyası ise görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenini Washington yönetiminin “aşırı talepleri” olarak duyurdu.

KRİZİN ODAĞINDA HÜRMÜZ VE NÜKLEER BAŞLIKLAR

Müzakerelerde en kritik başlıkların Hürmüz Boğazı’nın statüsü ile İran’ın nükleer materyallerinin ülke dışına çıkarılması olduğu belirtildi. Tarafların bu iki konuda ortak zeminde buluşamaması, sürecin tıkanmasına yol açtı.

İRAN DÜĞMEYE BASTI: HÜRMÜZ KAPATILDI

Görüşmelerin çökmesinin ardından İran’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerini durdurdu.

Boğazdan geçmeye hazırlanan iki petrol tankeri de İran güçleri tarafından engellendi.