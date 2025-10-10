Son dakika | MSB'den Eurofighter açıklaması
Yayınlanma:
Son dakika... MSB'den Türk Hava Kuvvetleri için gündeme gelen Eurofighter alımları iddiaları hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kesin bir durum olmadığı ve seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli konfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."
