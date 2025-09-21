İsrail'den Filistin'i tanıma kararlarına ilk tepki

İsrail'den Filistin'i tanıma kararlarına ilk tepki
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail’deki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin’i tanıma kararının ardından Batı Şeria’nın ilhak edilmesi için çağrı yaptı.

İngiltere, Kanada ve İngiltere başbakanları tarafından açıklanan, iki devletli çözümün yeniden görüşülmesi amacıyla başlatılan süreç kapsamındaki Filistin'i tanıma kararının ardından İsrail misillemeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Knesset'te (İsrail parlamentosu) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dair baskılar yapılmaya başlandı.

Tanıma kararlarına ilk tepkiyi veren aşırı sağcı bakan Smotrich de benzer bir çağrı yaparak Filistin devleti fikrinin sonsuza dek ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

'ŞİMDİ TAM ZAMANI'

Smotrich sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere ve diğer ülkelerin geleceğimizi belirlediği günler sona erdi, bu sona erdi ve İsrail karşıtı harekete verilecek tek yanıt, Yahudi halkının anavatanı olan Yahudiye ve Samiriye [Batı Şeria] üzerinde egemenlik kurmak ve Filistin devleti gibi aptalca bir fikri gündemden sonsuza dek kaldırmaktır.

Sayın Başbakan, [Netanyahu] şimdi tam zamanı ve bu sizin elinizde.”

NE OLMUŞTU

Yaz aylarında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde iki devletli çözümün "yeniden uyandırılması" amacıyla başlatılan sürecin ardından bu konuda vaatte bulunan İngiltere, Kanada ve Avustralya, pazar günü Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Tanıma kararlarının açıklanmasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada karara misilleme olarak Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savundu.

İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdıİngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı

YÜZDE 80 İLHAK İÇİN PLAN HAZIRLANDI

Knesset'te Paris-Riyad öncülüğünde başlatılan sürecin ardından tanıma kararlarına karşı Batı Şeria'nın ilhak edilmesiyle misilleme yapılması çağrıları yapılıyordu. Ülkenin güvenlik kabinesinin bu konuya ilişkin yaptığı bir toplantıda İsrail basınına göre işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 80'inin ilhak edilmesi için plan oluşturulmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Dünya
İsrailli yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrailli yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı