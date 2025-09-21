İsrail'den Filistin'i tanıma kararlarına ilk tepki

İngiltere, Kanada ve İngiltere başbakanları tarafından açıklanan, iki devletli çözümün yeniden görüşülmesi amacıyla başlatılan süreç kapsamındaki Filistin'i tanıma kararının ardından İsrail misillemeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Knesset'te (İsrail parlamentosu) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dair baskılar yapılmaya başlandı.

Tanıma kararlarına ilk tepkiyi veren aşırı sağcı bakan Smotrich de benzer bir çağrı yaparak Filistin devleti fikrinin sonsuza dek ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Smotrich sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere ve diğer ülkelerin geleceğimizi belirlediği günler sona erdi, bu sona erdi ve İsrail karşıtı harekete verilecek tek yanıt, Yahudi halkının anavatanı olan Yahudiye ve Samiriye [Batı Şeria] üzerinde egemenlik kurmak ve Filistin devleti gibi aptalca bir fikri gündemden sonsuza dek kaldırmaktır.

Sayın Başbakan, [Netanyahu] şimdi tam zamanı ve bu sizin elinizde.”