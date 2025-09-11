İsrail cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi

İsrail cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da "şüpheli bir paket" gönderildiği açıklandı. Herzog'un ofisi, paketin incelendiğini duyurdu.

İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Londra'da şüpheli bir paket gönderildiği ve incelendiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'a ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da şüpheli bir paketin gönderildiği belirtildi.

PAKET İNCELENİYOR

Herzog adına gönderilen paketin İngiltere polisi ve İsrail güvenlik güçlerince incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli paketin Herzog adına nereye gönderildiği gibi detaylara ise yer verilmedi.

"Londra'yı ziyaret sırasında cumhurbaşkanının alıcı olduğu bir paket teslim alındı. Yerel ve İsrail güvenlik yetkilileri şüpheli paketi inceliyor."

LONDRA'DA SOYKIRIM İÇİN PROTESTO EDİLİYORDU

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Londra ziyareti sırasında eylemciler tarafından protesto edildi. Öfkeli grup Herzog'a karşı “Öldürmeyi durdurun! Soykırımı durdurun!” dedi. Bir eylemci, "Soykırıma ortak oluyorsunuz ve destek veriyorsunuz bu adam bu ülkede hoş karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

