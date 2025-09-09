Fransa parlamentosunun hükümeti görevden almasının ardından Başbakan Francois Bayrou salı günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Fransa lideri istifayı kabul etti. Fransa Başbakanı resmen istifa etti.

Pazartesi günü Bayrou, kendi talep ettiği güven oylamasında yenilgiye uğradı.

YENİ BAŞBAKAN BEKLENİYOR

Fransa cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron'un sonucu “not aldığını” ve “önümüzdeki günlerde” yeni bir başbakan atayacağını belirterek, cumhurbaşkanının erken seçimlere gidebileceğine dair kalan spekülasyonları sona erdirdi.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Bugün Eysee Sarayı’na giden Bayrou, istifasını resmen sundu ve binadan ayrıldı. Bayrou, halefi atanana kadar geçici olarak görevine devam edecek.

Fransız cumhurbaşkanı, geçmişte yeni başbakanı “seçme” konusunda oldukça yavaş davranmasıyla tanınıyor.

Ancak bu sefer, finansal ve siyasi istikrarsızlık riski nedeniyle tereddüt etmeyeceği yönünde yaygın bir beklenti var.

