Fransa başbakanı resmen istifa etti

Fransa başbakanı resmen istifa etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fransa Başbakanı Francois Bayrou, kendi başlattığı güven oylamasından başarısız ayrılmasının ardından salı günü istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sundu. Macron'un kabul etmesiyle Fransa Başbakanı resmen istifa etti.

Fransa parlamentosunun hükümeti görevden almasının ardından Başbakan Francois Bayrou salı günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Fransa lideri istifayı kabul etti. Fransa Başbakanı resmen istifa etti.

Pazartesi günü Bayrou, kendi talep ettiği güven oylamasında yenilgiye uğradı.

YENİ BAŞBAKAN BEKLENİYOR

Fransa cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron'un sonucu “not aldığını” ve “önümüzdeki günlerde” yeni bir başbakan atayacağını belirterek, cumhurbaşkanının erken seçimlere gidebileceğine dair kalan spekülasyonları sona erdirdi.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Bugün Eysee Sarayı’na giden Bayrou, istifasını resmen sundu ve binadan ayrıldı. Bayrou, halefi atanana kadar geçici olarak görevine devam edecek.

Fransız cumhurbaşkanı, geçmişte yeni başbakanı “seçme” konusunda oldukça yavaş davranmasıyla tanınıyor.

Ancak bu sefer, finansal ve siyasi istikrarsızlık riski nedeniyle tereddüt etmeyeceği yönünde yaygın bir beklenti var.

Fransa'da hükümetin düşmesi ne anlama geliyor? Macron'un önündeki 3 seçenekFransa'da hükümetin düşmesi ne anlama geliyor? Macron'un önündeki 3 seçenek

Son Dakika | Fransa'da hükümet düştüSon Dakika | Fransa'da hükümet düştü

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Dünya
Gurbetçi Enver Şimşek ilk kurban olmuştu: Almanya’daki Türkler NSU cinayetleri için adalet bekliyor
Gurbetçi Enver Şimşek ilk kurban olmuştu: Almanya’daki Türkler NSU cinayetleri için adalet bekliyor
Netanyahu'dan Katar saldırısı sonrası ilk açıklama
Netanyahu'dan Katar saldırısı sonrası ilk açıklama