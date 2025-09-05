DSÖ M çiçeğinin acil durum statüsünü kaldırdı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus düzenlediği bir basın toplantısında M çiçeği virüsü salgınının "Uluslararası Acil Durum" statüsünün kaldırıldığını açıkladı.

Kararı DSÖ Acil Durum Komitesi'nin önerileri ve hastalığın daha iyi anlaşılmasıyla etkilenen ülkelerin önlemler geliştirmesi sebebiyle aldıklarını belirten Ghebreyesus, salgının Afrika kıtasında halen "acil durum" olarak değerlendirildiğini kaydetti ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıldan fazla bir süre önce, Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında toplanan Acil Durum Komitesinin tavsiyesi üzerine, Afrika'da M Çiçeği salgınının yayılmasıyla ilgili uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumu ilan ettim.

ACİL DURUM KOMİTESİNİN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

O zamandan beri Acil Durum Komitesi, salgını değerlendirmek üzere üç ayda bir toplanmaktadır. Dün tekrar bir araya geldiler ve bana, durumun artık uluslararası bir sağlık acil durumu oluşturmadığı görüşünü bildirdiler. Bu tavsiyeyi kabul ettim.

VAKA VE ÖLÜM SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞE DAYANIYOR

Bu karar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Sierra Leone ve Uganda gibi diğer etkilenen ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarındaki sürekli düşüşe dayanmaktadır. Ayrıca, bulaşmanın nedenlerini ve hastalığın ağırlaşmasına yol açan risk faktörlerini daha iyi anlıyoruz dolayısıyla en çok etkilenen ülkeler sürdürülebilir bir müdahale kapasitesi geliştirmiş durumda.

TEHDİDİN SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Elbette, acil durum ilanının kaldırılması, tehdidin sona erdiği veya müdahalemizin durdurulacağı anlamına gelmez. Afrikalı yetkililerin dün aldığı, M Çiçeği'nin kıtada acil durum olmaya devam ettiği yönündeki kararı dikkate alıyoruz."

