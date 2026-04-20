Sol liderlerden Barselona'da güç gösterisi: Yeni düzeni biz kuracağız

Pedro Sánchez’in ev sahipliğinde Barselona’da düzenlenen “Küresel İlerici Seferberlik” ve “Demokrasiyi Koruma” toplantıları, farklı kıtalardan sol ve sosyal demokrat liderleri bir araya getirdi. Avrupa, Latin Amerika ve Afrika’dan üst düzey katılımın olduğu zirvede, uluslararası siyasette giderek güç kazanan sağ popülist hareketlere karşı ortak strateji arayışı öne çıktı.

Toplantılara Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro ve Yamandú Orsi gibi isimlerin yanı sıra Gabriel Boric ve ABD’den Demokrat siyasetçiler de katıldı. Zirvede yapılan konuşmalarda doğrudan isim verilmese de Donald Trump yönetimine yönelik eleştiriler dikkat çekti.

“DEMOKRASİYİ SAVUNMAK YETMEZ, YENİ BİR YOL GEREK”

Sanchez, konuşmasında küresel ölçekte artan çatışmalar, ekonomik eşitsizlikler ve demokratik gerilemeye dikkat çekerek, “Sadece karşı çıkmak değil, alternatif üretmek zorundayız” dedi. Çok taraflı sistemin zayıfladığına işaret eden İspanyol lider, uluslararası kurumların yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.

Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısının günümüz krizlerine yanıt vermekte yetersiz kaldığını belirten Sanchez, reform çağrısını yineleyerek “Aynı değerleri paylaşan ülkeler daha güçlü iş birliği kurmalı” ifadelerini kullandı. Toplantının, muhafazakâr çevrelerin önemli buluşmalarından CPAC’e karşı bir denge oluşturmayı amaçladığı da kulislerde dile getirildi.

LULA’DAN “SAVAŞ POLİTİKASI” ELEŞTİRİSİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula ise konuşmasında küresel güçlere sert mesajlar verdi. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine seslenen Lula, artan askeri gerilimleri “savaş eğilimi” olarak nitelendirdi. Dijital platformlarda yürütülen dezenformasyonun da aşırı sağın yükselişinde etkili olduğunu belirten Lula, bu alanın da mücadele sahası olduğunu söyledi.

LATİN AMERİKA’DAN ORTAK DURUŞ

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, askeri harcamaların bir kısmının çevre projelerine aktarılması önerisini gündeme taşıyarak, “Savaş yerine yaşamı büyütmeliyiz” dedi. Küba’ya yönelik uzun süredir devam eden ambargoya da değinen Sheinbaum, Latin Amerika’nın bu konuda tarihsel bir dayanışma sergilediğini vurguladı.

Zirve kapsamında İspanya, Brezilya ve Meksika’nın Küba’ya yönelik insani yardımları artırma kararı aldığı bildirildi. Bölgedeki siyasi gerilimlere karşı diyalog ve iş birliği çağrıları öne çıktı.

PETRO’DAN SERT UYARI

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Latin Amerika üzerindeki baskının artması durumunda bunun ciddi toplumsal tepkilere yol açabileceğini ifade etti. Tarihsel örneklere atıfta bulunan Petro, dış müdahalelerin bölge halklarında güçlü bir direnç yarattığını dile getirdi.

Petro ayrıca Arjantin siyasetinde öne çıkan Axel Kicillof için dikkat çeken bir çıkış yaparak, “Geleceğin liderlerinden biri olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ZİRVEYE GÖLGE DÜŞÜREN İDDİA

Kolombiya lideri, ülkesinde yaklaşan seçimler öncesinde partisinin adayı Iván Cepeda’ya yönelik olası bir suikast planına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü. Cepeda ise kampanyasını sürdüreceğini belirterek yetkililerden detaylı açıklama talep etti.

AVRUPA’DA KARŞIT CEPHE HAREKETLİ

Barcelona’daki zirveyle eş zamanlı olarak Avrupa’da aşırı sağ partiler de sahadaydı. İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen göç karşıtı etkinlikte Matteo Salvini, Jordan Bardella ve Geert Wilders gibi isimler bir araya geldi.

Bu gelişmeler, küresel siyasette ideolojik kutuplaşmanın giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyarken, Barcelona’daki toplantılar ilerici blokun daha koordineli hareket etme arayışının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.