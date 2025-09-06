Sipariş edilen yemeklerden salmonella çıktı: 7 kişi hastanelik oldu

Sipariş edilen yemeklerden salmonella çıktı: 7 kişi hastanelik oldu
Yayınlanma:
ABD'de evlere yemek servisi yapan bir şirketin ürünlerindeki salmonella bakterisi nedeniyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını tehlikesi olduğu açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) en az 16 kişiyi etkileyen hastalığın yayılımını doğruladı.

CDC, evlere yemek servisi yapan bir şirketin bazı ürünleriyle bağlantılı salmonella salgını tespit edildiğini açıkladı. Salgının, 10 eyalette en az 16 kişiyi etkilediği ve 7 kişiyi hastanelik ettiği belirtildi.

"DIŞKI YOLUYLA ÇEVREYE YAYILIR"

Ürünlerin içeriklerinde hayvansal gıdaların olduğunu vurgulayan uzmanlar, şu ifadeleri kullandı:

"Salmonella, gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakterilerden biridir. Hayvanların bağırsaklarında bulunur, dışkı yoluyla çevreye yayılır ve çiğ ya da iyi pişirilmemiş hayvansal gıdalar ile insana bulaşabilir."

salmonella-11zon.jpg

Yetkililer, salmonella salgınındaki mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi semptomların olacağının altını çizerek, hastalıkların bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğünü belirtti. Bu nedenle vaka sayısının gelecek günlerde yükselebileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu şirketin yetkilileri ise müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünler hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Kaynak:AA

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Dünya
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Trump'tan Belarus’taki siyasi tutuklular için açıklama
Trump'tan Belarus’taki siyasi tutuklular için açıklama