"Şimdiye kadarki en kötüsü": Trump Time dergisinin kapağında fotoğrafını görünce ateş püskürdü

13 Ekim 2025'te Amerikan dergisi Time , Başkan Donald Trump'a adanmış bir kapakla yeni bir sayı yayınladı. İlgili kişi, farklı olmasını tercih edeceği bir kapaktı: Seçilen görselden memnun kalmayan Trump, ertesi gün Truth Social adlı sosyal medya hesabından şikayetini iletti.

Fotoğraftaki kötü açı, kamuya mal olmuş kişiler arasında rahatsızlık, hatta utanç kaynağı olmaya yetebilir ve Donald Trump da elbette bir istisna değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, 13 Ekim 2025'te, en hafif tabirle yoğun geçen bir diplomatik geziden döndü: İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesi kutlamak üzere İsrail parlamentosu Knesset'e davet edildi, ardından bölgenin geleceği üzerine uluslararası bir zirveye katılmak üzere Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine gitti. Demokrat Parti saflarında bile övgüyle karşılanan bu diplomatik dizi, Trump'a Time dergisinin ön sayfasında yer alma onurunu da kazandırdı .

Fotoğrafta: Belirgin bir alt açı, mesafeli, neredeyse gururlu bir bakış, koyu renk takım elbise, meşhur kırmızı kravat ve altın sarısı saçlar... görünüşe göre oldukça seyrek. Derginin manşeti: "Zafer" . Maalesef, ilgili kişi fotoğraf seçimini hiç beğenmedi.

ekran-goruntusu-2025-10-14-195616.png

"Aşağıdan çekilen fotoğrafları hiç sevmedim": Donald Trump, Time dergisinin kapağından şaşkına döndü

14 Ekim Salı günü Washington'a döndüğünde, hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi. 2022'de kurduğu mikroblog ağı Truth Social'da şöyle dedi: "Time dergisi hakkımda oldukça olumlu bir makale yayınladı ancak fotoğraf şimdiye kadarki en kötüsü olabilir. Saçımı 'kaybettiler', sonra da başımın üzerinde minik bir taç gibi görünen bir şey bıraktılar. Gerçekten tuhaf!"

Fox News'un da belirttiği gibi, Gazze anlaşması için "değerliliğini" kabul eden Bill Clinton da dahil olmak üzere, eski Demokrat rakiplerinden birkaç gün önce nadir övgüler alan biri için ironik bir durum . Ancak Donald Trump, bu diplomatik zaferi, imajının prizmasından ve tartışmalı fotoğraf seçiminden başka bir şekilde takdir edemedi...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

