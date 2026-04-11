Şempanzelerin iç savaşının görüntüleri ortaya çıktı! En az 28'i öldü

Uganda’daki Kibale Ulusal Parkı’nda yaşayan dünyanın en büyük vahşi şempanze topluluğuna ait yeni görüntüler, yıllardır süren iç çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi. Araştırmacılara göre iki gruba ayrılan toplulukta en az 28 şempanzenin öldüğü kanlı saldırılar kayda geçti.

Uganda’daki Kibale Ulusal Parkı’nda yaşayan Ngogo şempanze topluluğunda yıllardır süren ayrışma, yeni görüntüler ve saha kayıtlarıyla birlikte daha da çarpıcı bir hal aldı. Bilim insanlarının “iç savaş” olarak nitelendirdiği çatışmada, en az 28 şempanzenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

2015'TE İKİYE BÖLÜNDÜLER

Bilim dergisi Science’ta yayımlanan araştırmaya dayanan bulgulara göre, bir dönem yaklaşık 200 bireyden oluşan ve uzun süre uyum içinde yaşayan topluluk, 2015 sonrası iki ayrı gruba bölündü. “Batı” ve “Merkez” olarak tanımlanan bu iki grup arasında önce mesafe oluştu, ardından karşılıklı saldırılar başladı.

KOORDİNALİ BASKINLAR DÜZENLENDİ

Araştırmacılar, 2018’den itibaren şiddetin sistematik hale geldiğini ve Batı grubunun Merkez gruba yönelik koordineli baskınlar düzenlediğini aktardı. Bu saldırılarda özellikle yetişkin erkekler ve yavrular hedef alındı.

Son yayımlanan saha kayıtları ve görüntüler, saldırıların sadece kısa süreli çatışmalar değil, uzun süreye yayılan organize baskınlar şeklinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bazı saldırılarda bireylerin takip edilerek izole edildiği ve grup halinde etkisiz hale getirildiği görülüyor.

ÖLENLERİN ÇOĞU YAVRU ŞEMPANZELER

Araştırma ekibi, toplam ölüm sayısının kesin olarak bilinmediğini, ancak en az 28 şempanzenin öldüğünün doğrulandığını belirtti. Ölenlerin büyük bölümünü yavruların oluşturması dikkat çekti.

Uzmanlar, çatışmanın kesin nedeninin net olmadığını ancak sosyal yapının bozulması, liderlik değişimleri ve geçmişte yaşanan hastalık salgınlarının grup içi dengeleri zayıflatmış olabileceğini ifade etti. 2017’deki solunum yolu salgını ve bazı kilit bireylerin ölümü, topluluk içi bağların kopmasında kritik rol oynamış olabilir.

Bilim insanları, bu olayın şempanze davranışları açısından nadir ve olağanüstü bir örnek olduğunu vurgularken, insan topluluklarındaki grup çatışmalarının kökenine dair de önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

