Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 66 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da etkili olan tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond’un yol açtığı şiddetli yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde yıkıma neden oldu. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 66’ya, kayıpların sayısının ise 75’e yükseldiğini açıkladı.

Meksika’da geçen haftadan bu yana etkili olan tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond’un yol açtığı şiddetli yağışlar ve seller can kayıplarına yol açtı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 66’ya çıktığını, 75 kişinin ise kayıp olarak arandığını duyurdu.

meksika-1.jpg

Sheinbaum, ölü ve kayıp sayısına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması amacıyla resmî bir internet sitesi kurulacağını belirtti.

Bazı bölgelerde elektrik hizmetinin hala sağlanamadığını, 100’den fazla yolun kapalı olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sheinbaum, “Şu anda öncelik yolların yeniden açılması, ardından yeniden inşa süreci başlayacak. Ailelerle temas halindeyiz, onların güvenliğinden emin olmaya çalışıyoruz.” dedi.

ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildiABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi

Felaketin en çok etkilediği bölgelerden biri olan San Luis Potosi eyaletine bağlı Tamazunchale kentini ziyaret eden Sheinbaum, bölgede incelemelerde bulunarak afetzedelerle görüştü.

250 BİN KİŞİ ETKİLENDİ, 50 BİN EV HASAR GÖRDÜ

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde 250 binden fazla kişi etkilendi, 50 bin evde ise ciddi hasar oluştu.

meksika-2.jpg

Devlet Başkanı Sheinbaum, sivil savunma ekipleri ve belediyelerin, ihtiyaç sahiplerine gıda, içme suyu ve ilaç ulaştırmak için kesintisiz çalıştığını vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

