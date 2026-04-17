“Savaş için para var, halk için yok!” Mamdani ABD yönetimini hedef aldı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NBC News’te yayınlanan “Meet the Press” programına konuk olan Mamdani, operasyonların yalnızca dış politika ya da güvenlik perspektifiyle değil, ekonomik sonuçlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mamdani duyurdu: New York’ta “zenginlere vergi” dönemi başlıyor

Saldırıların ABD’ye ciddi bir mali yük getirdiğine dikkat çeken Mamdani, yaklaşık 28 milyar doları bulan harcamaların ülke içinde farklı alanlara yönlendirilebileceğini ifade etti. Mamdani, özellikle işçi sınıfının ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğine işaret ederek, bu kaynakların sosyal destek programları, sağlık hizmetleri ve altyapı yatırımları için kullanılabileceğini belirtti.

"EKONOMİK ÖNCELİKLER YENİDEN BELİRLENMELİ"

Açıklamasında sert bir dil kullanan Mamdani, “Her zaman savaş için paramız var ama yoksulları doyurmak için yok” sözleriyle mevcut harcama politikalarını eleştirdi. Bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını savunan Mamdani, ekonomik önceliklerin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ve 8 Nisan’da ateşkesle sonuçlanan operasyonların, Washington yönetimine milyarlarca dolarlık maliyet çıkardığı ifade ediliyor. Mamdani’nin açıklamaları, ABD’de savunma harcamaları ve sosyal politikalar arasındaki denge tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. (AA)