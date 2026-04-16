Mamdani duyurdu: New York’ta “zenginlere vergi” dönemi başlıyor

New York’ta lüks gayrimenkul sahiplerini hedef alan yeni bir vergi düzenlemesi tartışma yarattı. Eyalet yönetimi tarafından gündeme getirilen ve Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin de desteklediği öneri, şehirde birincil ikametgâh olarak kullanılmayan yüksek değerli ikinci konutlara ek vergi uygulanmasını öngörüyor.

Planlanan düzenlemeye göre, değeri 5 milyon doların üzerinde olan ve sahibinin ana ikamet adresi dışında kalan konutlar “pied-à-terre” vergisi kapsamına alınacak. Bu kapsamda bir ila üç ailelik evler, apartman daireleri ve kooperatif tipi konutlar vergilendirilecek. Ancak sürekli kiraya verilen ya da mülk sahibinin ailesi tarafından ana konut olarak kullanılan evler uygulama dışında tutulacak.

EK GELİR SAĞLAYACAK

Yetkililer, düzenlemenin New York bütçesine yılda en az 500 milyon dolar ek gelir sağlayabileceğini belirtiyor. Elde edilecek kaynağın kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve bütçe açığının kapatılması için kullanılması planlanıyor.

MAMDANİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise düzenlemeyi sosyal adalet vurgusuyla savundu. X hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün zenginleri vergilendiriyoruz” ifadelerini kullanan Mamdani, verginin “servetini New York gayrimenkulünde tutan ama şehirde yaşamayan en zengin kesimi” hedef aldığını söyledi. Mevcut sistemi eleştiren Mamdani, bunun “çalışan New Yorklulara zarar veren temelde adaletsiz bir yapı” olduğunu dile getirdi.

Yeni vergi planının önümüzdeki dönemde eyalet meclisinde tartışılması beklenirken, düzenleme şimdiden hem destek hem de eleştiri toplamış durumda.